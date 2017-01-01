Барнаулец требует с работодателя 70 тысяч рублей за травму ноги

По данным краевой прокуратуры, 30 января 2016 года мужчина работал формовщиком в ночную смену в производственном цехе предприятия. Его нога попала в необорудованный защитой двигатель, в результате чего мужчина получил рваные раны передней поверхности левой голени. Прямо с рабочего места он попал в Краевую клиническую больницу. Причиной несчастного случая послужило грубое нарушение правил техники безопасности, поскольку вакуумный насос не был огражден кожухом.

Молодой мужчина, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, после травмы лишился возможности вести активный образ жизни. Сейчас ему сложно выполнять работы по специальности из-за болей в области голени по настоящее время.

Суд постановил удовлетворить требования пострадавшего в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу.