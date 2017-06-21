Барнаулец убил об стену дома трех щенков

По словам помощника прокурора Индустриального района Елены Бобыревой, ЧП произошло в апреле 2017 года. Мужчина на глазах очевидцев с силой швырнул двух щенков об стену дома. От удара животные погибли. После этого в присутствии ребенка подсудимый сделал то же самое с третьим щенком.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы. В этот период он не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Барнаула.

Барнаулец ранее уже был судим: за причинение вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего.