В Барнауле вор-сладкоежка украл мороженное и поделился им со знакомыми

По данным полиции, возвращаясь вечером домой, мужчина увидел уличный холодильник с мороженым. Убедившись что за ним никто не наблюдает, он взломал его и забрал несколько лотков. По дороге домой подозреваемый зашел к знакомым и отдал один лоток им, а остальное оставил себе.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело.