В Барнауле вор-сладкоежка украл мороженное и поделился им со знакомыми

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Сегодня, 12:38.
Происшествия

В Барнауле полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже нескольких лотков мороженого. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Мороженое.
Мороженое. Фото: Из открытых источников в Интернете.

По данным полиции, возвращаясь вечером домой, мужчина увидел уличный холодильник с мороженым. Убедившись что за ним никто не наблюдает, он взломал его и забрал несколько лотков. По дороге домой подозреваемый зашел к знакомым и отдал один лоток им, а остальное оставил себе.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

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