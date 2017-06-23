В Барнауле вор-сладкоежка украл мороженное и поделился им со знакомыми

В Барнауле полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже нескольких лотков мороженого. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, возвращаясь вечером домой, мужчина увидел уличный холодильник с мороженым. Убедившись что за ним никто не наблюдает, он взломал его и забрал несколько лотков. По дороге домой подозреваемый зашел к знакомым и отдал один лоток им, а остальное оставил себе.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело.
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