Барнаулец украл планшет у кондуктора в трамвае

Полицейские УМВД России по Барнаулу задержали подозреваемого в краже планшета у кондуктора трамвая. Преступление было совершено в конце мая, во второй половине дня.
Как пояснила 57-летняя потерпевшая, планшет находился в ящике у кондукторского сиденья. Людей в трамвае было много, поэтому женщина не видела, в какой момент произошла кража. Обнаружив пропажу, она обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.
Злоумышленником оказался 27-летний барнаулец. Планшетный компьютер подозреваемый продал.
В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.