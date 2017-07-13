Барнаулец украл планшет у кондуктора в трамвае

Как пояснила 57-летняя потерпевшая, планшет находился в ящике у кондукторского сиденья. Людей в трамвае было много, поэтому женщина не видела, в какой момент произошла кража. Обнаружив пропажу, она обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 27-летний барнаулец. Планшетный компьютер подозреваемый продал.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.