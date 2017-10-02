Барнаулец украл сумку у женщины, с которой собирался петь в караоке

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, потерпевшая и злоумышленник накануне выпивали в магазине-баре по продаже разливного пива, а затем решили отправиться в сауну, чтобы петь песни. Мужчина и женщина сели в такси и отправились в одно из увеселительных заведений, но караоке там не нашлось. Тогда они отправились в другую сауну. Потерпевшая вышла из автомобиля такси, оставив там сумку, чтобы выяснить, есть ли караоке в этом заведении. Вернувшись, она не обнаружила машины.

Оказалось, что как только женщина покинула машину, ее спутнику пришла в голову идея уехать вместе с ее вещами. Мужчина сказал водителю ехать домой, а сам прикарманил сумку потерпевшей вместе с кошельком, сотовым и документами. Общая сумма ущерба составила 8 400 рублей.

Потерпевшая в судебном заседании своего неудавшегося кавалера простила. Суд прекратил уголовное дело.