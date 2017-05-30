Барнаулец украл велосипед, продал и пропил вырученные деньги на своём дне рождения

Уже вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Барнаула.

Известно, что кражу мужчина совершил за день до своего дня рождения. Сотрудникам полиции он пояснил, что похищенный велосипед продал на одном из городских рынков, а вырученные деньги потратил на празднование.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время правоохранители ищут людей, которые приобрели похищенный велосипед. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Сотрудники полиции предупреждают: не стоит оставлять велосипеды, а также другое имущество на лестничных площадках, в подъездах и на улице в свободном доступе без присмотра.