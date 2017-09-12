Барнаулец ушёл с гитарой из магазина, "забыв" расплатиться

Сотрудники полиции поймали барнаульца, который пришел покупать гитару, но передумал и решил присвоить ее себе.
Накануне кражи 35-летний мужчина в магазине музыкальных инструментов приобрел струны. Чуть позже он вернулся для покупки гитары. Продавец показала инструмент. Мужчина решил на нем поиграть в торговом зале. Женщина тем временем отвлеклась в подсобное помещение. Вернувшись в торговый зал, она не обнаружила покупателя. Выскочив из магазина, она стала опрашивать находящихся рядом людей. Женщине сообщили, что мужчина с гитарой вышел с магазина. Продавец сразу обратилась в отдел полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый, ранее не судимый, во всем сознался. Похищенное изъяли. Общая сумма причиненного ущерба составила около 7 000 рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.
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