Барнаулец ушёл в чужой куртке из бара

По предварительным данным, 16 августа, в одном из баров на улице Попова, неизвестный молодой человек попросил у одного из посетителей заведения куртку для того, чтобы ненадолго выйти на улицу. Владелец одежды разрешил. Но через некоторое время 44-летний мужчина заметил, что молодой человек не вернулся. На улице около заведения его тоже не оказалось. Мужчина понял, что его обманули и сообщил об этом в полицию.

Сумма причиненного материального ущерба составила около 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции уже установили личность предполагаемого злоумышленника. Сейчас его разыскивают.