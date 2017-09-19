Барнаулец устроил стрельбу в очереди за пивом

Посетителей было много, очередь большая, атмосфера нервная. Один из посетителей достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил. Три человека пострадали и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Насколько мне известно, сейчас их здоровью ничего не угрожает. В тот момент, когда на место происшествия прибыла полиция, несколько человек были задержаны.