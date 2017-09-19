Барнаулец устроил стрельбу в очереди за пивом

16 сентября в Барнауле в баре на улице Германа Титова местный житель устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщают "Вести 22" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светлану Ляпунову.
По предварительным данным, мужчина хотел чтобы его обслужили вне очереди. Ссора с другими клиентами закончилась стрельбой из травматического пистолета.
Светлана Ляпунова,
начальник пресс-службы Главного управления МВД по Алтайскому краю:
Посетителей было много, очередь большая, атмосфера нервная. Один из посетителей достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил. Три человека пострадали и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Насколько мне известно, сейчас их здоровью ничего не угрожает. В тот момент, когда на место происшествия прибыла полиция, несколько человек были задержаны.
Стрелка вместе с другими участниками конфликта задержали на месте происшествия. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.