Барнаулец выхватил у мальчика на улице мопед и укатил в закат

В Барнауле рассмотрели дело об угоне мопеда. Молодой горожанин выхватил транспорт на улице у подростка.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, угон произошел на ул. Эмилии Алексеевой. Молодой человек, не желая идти домой пешком, решил воспользоваться чужим транспортом и нашел жертву: подростка с мопедом. Выхватив у мальчика ключи, горожанин завел транспорт и укатил к себе домой, где лег спать
Полицейские оперативно нашли мопед и вернули законному владельцу. Благо, никакого материального ущерба угонщик не причинил, благополучно добравшись домой без ДТП. В суде стороны помирились.
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