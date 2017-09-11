Барнаулец выхватил у мальчика на улице мопед и укатил в закат

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, угон произошел на ул. Эмилии Алексеевой. Молодой человек, не желая идти домой пешком, решил воспользоваться чужим транспортом и нашел жертву: подростка с мопедом. Выхватив у мальчика ключи, горожанин завел транспорт и укатил к себе домой, где лег спать

Полицейские оперативно нашли мопед и вернули законному владельцу. Благо, никакого материального ущерба угонщик не причинил, благополучно добравшись домой без ДТП. В суде стороны помирились.