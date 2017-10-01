Барнаулец выкопал у поликлиники саженцы и продал их прохожей

Сотрудники пункта полиции "Докучаево" задержали подозреваемого. Им оказался житель города 1963 года рождения. Саженцы он продал незнакомой женщине на улице.

Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.