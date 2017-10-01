Барнаулец выкопал у поликлиники саженцы и продал их прохожей

Ночью 30 сентября барнаулец возле поликиники в Ленинском районе выкопал несколько декоративных растений. Руководитель медучреждения, обнаружив пропажу, обратилась в отдел полиции с заявлением. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники пункта полиции "Докучаево" задержали подозреваемого. Им оказался житель города 1963 года рождения. Саженцы он продал незнакомой женщине на улице.
Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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