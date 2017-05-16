Барнаулец взыскал почти 70 тысяч рублей с продавца некачественного дивана

После покупки товара в течение гарантийного срока проявились его недостатки. Покупатель просил суд расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с продавца стоимость товара, расходы по доставке товара, проценты по кредитному договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.

Судья вынес заочное решение об удовлетворении требований потребителя частично.

Договор купли-продажи был расторгнут, в пользу потребителя взыскали стоимость товара в размере 19 990 рублей, расходы по доставке товара в размере 1 300 рублей, проценты по кредитному договору в размере 1976 рублей, неустойку в размере 20 189 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей и штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 22 728 рублей. Общая сумма выплаты составила 68 184 рублей.