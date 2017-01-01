Барнаулец взял предоплату у доверчивого любителя евроремонта и исчез

64-летний житель села Павловск Павловского района сообщил в отделе полиции о том, что неизвестный, обманув и войдя в доверие, похитил у него денежные средства в сумме 28 400 рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что потерпевший хотел поменять окна в квартире, для чего обратился к знакомым. Товарищи дали телефон парня, который ранее менял окна в их квартире.

Мужчина позвонил молодому человеку и договорился о встрече. Незнакомец приехал к потерпевшему, замерил проемы и взял предоплату для приобретения материала в размере 28 400 рублей.

В назначенный день установщик окон не пришел, а номер телефона оказался отключенным.

Барнаульскими полицейскими была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Барнаула 1981 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что раньше он работал в фирме по установке окон, и у многих клиентов сохранились его контактные телефоны. После увольнения с места работы задержанный брал заказы с предоплатой и не выполнял обязательства. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. Как пояснил подозреваемый, денежные средства он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительно ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, говорится в сообщении УМВД России по Барнаулу.