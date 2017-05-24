Барнаулец заплатил мошеннику 70 тысяч рублей за музыкальные колонки

По данным полиции, барнаулец нашел в интернете объявление о продаже колонок стоимостью 90 тысяч рублей. Для удостоверения своей личности и честности продавец прислал покупателю фотографии своих документов и оформленную на его имя банковскую карту. После этого барнаулец перечислил на указанный номер банковской карты 70 тысяч рублей. Как только деньги были перечислены, абонентский номер продавца оказался вне зоны доступа.

По предварительным данным, перечисленные потерпевшим деньги были обналичены в одном из городов Пермского края.

Сотрудники полиции напоминают, что не следует перечислять денежные средства неизвестным лицам.