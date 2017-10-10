Барнаульская галерея отпразднует день рождения

13 октября в 18.30 галерея и школа живописи "Нагорная" приглашает барнаульцев на свой день рождения – галерее исполняется два года.

Гостей мероприятия ждут открытые мастер-классы по живописи и графике, открытие выставки Натальи и Александра Варовых "Змеиногорские миражи", благотворительный аукцион, акустические выступления барнаульских музыкальных групп и вкусный торт. Вход свободный! Галерея "Нагорная" Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30

Телефон: 699-729

Инстаграм: @nagornayagallery