Барнаульская галерея отпразднует день рождения

13 октября в 18.30 галерея и школа живописи "Нагорная" приглашает барнаульцев на свой день рождения – галерее исполняется два года.
Гостей мероприятия ждут открытые мастер-классы по живописи и графике, открытие выставки Натальи и Александра Варовых "Змеиногорские миражи", благотворительный аукцион, акустические выступления барнаульских музыкальных групп и вкусный торт.
Вход свободный!
Галерея "Нагорная"
Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30
Телефон: 699-729
Инстаграм: @nagornayagallery
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