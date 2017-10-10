Барнаульская галерея отпразднует день рождения

Сегодня, 12:00.
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13 октября в 18.30 галерея и школа живописи "Нагорная" приглашает барнаульцев на свой день рождения – галерее исполняется два года.

Галерея "Нагорная".
Галерея "Нагорная". Фото: Марина Широких.

Гостей мероприятия ждут открытые мастер-классы по живописи и графике, открытие выставки Натальи и Александра Варовых "Змеиногорские миражи", благотворительный аукцион, акустические выступления барнаульских музыкальных групп и вкусный торт.

Вход свободный!

Галерея "Нагорная"

Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30
Телефон: 699-729
Инстаграм: @nagornayagallery

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