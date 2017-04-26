Барнаульская "Грильница" поздравит ветеранов с Днем Победы бесплатной пиццей

В анкете барнаульцам нужно указать фамилию, имя и отчество ветерана, его адрес и телефон, а также время, когда лучше всего к нему приехать. Можно будет оставить текст поздравительного сообщения, который напишут на открытке.

Сотрудники "Грильницы" доставят ветерану пиццу, цветы и открытку, а также поздравят его с праздником. В компании сообщили, что сделают это из уважения и глубокого почтения людям, благодаря которым мы живем и любуемся мирным небом над головой.

Такую акцию "Грильница" проводит второй год подряд.