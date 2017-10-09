Барнаульская кошка-фармацевт попала в шоу на Первом канале

Животное живет в зоомагазине "Аквамир". Сотрудники магазина уверены, что кошка может получить титул "главного котика страны".

Мы считаем, что наша кошка — лучшая в мире, потому что она такой же продавец, как и мы. Она может консультировать, может провожать людей. Практически каждого встречает, мяукает. Полноценный сотрудник, третий человек в смене", – рассказывают в магазине.

Зарплату кошка получает кормом. В магазине она живет уже больше двух лет. Туда её принесла в коробке жена директора. Сначала кошку звали Шкуркой, потому что у нее не было шерсти. Но когда её выходили, она стала Люсей.