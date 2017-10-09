Барнаульская кошка-фармацевт попала в шоу на Первом канале

Барнаульская кошка Люся стала участницей передачи "Главный котик страны" на Первом канале, где её назвали кошкой-фармацевтом. Выпуск с Сергеем Шнуровым и Люсей вышел 8 октября.
Животное живет в зоомагазине "Аквамир". Сотрудники магазина уверены, что кошка может получить титул "главного котика страны".
Мы считаем, что наша кошка — лучшая в мире, потому что она такой же продавец, как и мы. Она может консультировать, может провожать людей. Практически каждого встречает, мяукает. Полноценный сотрудник, третий человек в смене", – рассказывают в магазине.
Зарплату кошка получает кормом. В магазине она живет уже больше двух лет. Туда её принесла в коробке жена директора. Сначала кошку звали Шкуркой, потому что у нее не было шерсти. Но когда её выходили, она стала Люсей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.