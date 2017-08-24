Барнаульская красавица получила приз на конкурсе "Жемчужина Черного моря" в Севастополе

Мирослава Квашнина на конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе. Фото: опубликовано на странице vk.com/strela7599. На конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе. Фото: опубликовано на странице vk.com/strela7599. На конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе. Фото: опубликовано на странице vk.com/strela7599. На конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе. Фото: опубликовано на странице vk.com/strela7599. На конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе. Фото: опубликовано на странице vk.com/strela7599. На конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе. Фото: опубликовано на странице vk.com/strela7599.

Конкурс проходил в Севастополе. Первое место досталось студентке-религиоведу из Казани Елизавете Федотовой, пишет Rustur.ru.

Побороться за корону "Жемчужины…" на подиум "Аквамарина" вышли 14 титулованных моделей — победительниц конкурсов красоты из России, Украины, Нигерии, Республики Башкортостан и Татарстана.

Приглашенным гостем и членом жюри конкурса стал популярный артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Участницы проекта представили дизайнерские коллекции севастопольских модельеров Валентины Арустамовой, Натальи Духневич и донецких дизайнеров Артема и Алексея Анацких.