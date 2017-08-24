Барнаульская красавица получила приз на конкурсе "Жемчужина Черного моря" в Севастополе

Выпускница алтайской академии культуры Мирослава Квашнина получила приз от генерального спонсора международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря-2017" ювелирного дома Violet.
Конкурс проходил в Севастополе. Первое место досталось студентке-религиоведу из Казани Елизавете Федотовой, пишет Rustur.ru.
Побороться за корону "Жемчужины…" на подиум "Аквамарина" вышли 14 титулованных моделей — победительниц конкурсов красоты из России, Украины, Нигерии, Республики Башкортостан и Татарстана.
Приглашенным гостем и членом жюри конкурса стал популярный артист Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Участницы проекта представили дизайнерские коллекции севастопольских модельеров Валентины Арустамовой, Натальи Духневич и донецких дизайнеров Артема и Алексея Анацких.
А вечером мы отправились на закрытую вечеринку в город Балаклава. Но без приключений здесь не обошлось: Вход был по строгому дресскоду. Впускали только в белых нарядах, а мы этого не знали. Но не впустить столько красоток было бы преступлением. И мы пошли разбавлять белые наряды) Это была веселая вечеринка-там объявили победителей регаты, мы танцевали, фотографировались и пробовали фирменный коктейль от барменов, которые устроили целое шоу) Когда все вдоволь натанцевались мы отправились отдыхать с кучей впечатлений и добрых мыслей в голове) За мой необычный наряд спасибо @nikak_u_vseh #международныйконкурскрасотыЖемчужинаЧерногоМоря2017 #крым #лето2017 #мирославаквашнина #мирамодель #конкурс #photo #mylife #mystyle
Родина помнит! #Rensta #Repost: @krsk.news via @renstapp ··· “ Девушка из Красноярска вошла в топ красавиц на мировом конкурсе. ⠀⠀⠀ Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил руководитель Академии международных конкурсов красоты Евгений Каницкий. Конкурс «Мисс экология Вселенная 2017» прошел в Египте. В нем участвовало около 60 девушек из разных стран Европы, Азии и Африки. Россию на конкурсе представляла 21-летняя Мирослава Квашнина. Этапы конкурса проходили в разных городах Египта — в Каире, Шарм-эль-Шейхе, Дахабе, Александрии. У девушек было несколько испытаний, выход в купальных нарядах, выход в костюме из экологичных материалов, фитнес-испытание. В финале также было дефиле и в нарядных вечерних платьях. В финале участница из России вошла в топ-10 самых красивых девушек мира. Как рассказал Евгений Каницкий, Мирослава родилась и училась в Красноярске. Около года назад она переехала в Барнаул. Девушка давно занимается моделингом и часто участвует в модных показах в Москве. НГС.НОВОСТИ Фото предоставлен Евгением Каницким ” #миравегипте #missecointernational2017 #top10 #thisisegypt
Всем привет) вчера прошел второй день подготовки к конкурсу Жемчужина Чёрного Моря 2017. У нас настолько насыщенная программа, что вечером я даже не успела рассказать о своем дне. Вчера с самого утра мы отправились на регату на яхтах. Весь наш состав был поделен на 3 команды. Затем нас научили управлять яхтой, поднимать паруса,(представляете, я сама поднимала парус) менять паруса под направление ветра и только потом началась гонка. Это очень сплотило нас и дало возможность узнать друг друга ближе. Было очень весело) #международныйконкурскрасотыЖемчужинаЧерногоМоря2017 #крым #севастополь #лето2017 #конкурс #мирамодель #мирославаквашнина #алтай #барнаул #photo #ship #sea #mylife #summer #7днейнаяхте #яхтингвкрыму
О сегодняшнем дне много не скажу, потому, что большую часть времени мы репетировали, с утра до вечера, но мы выучили целых 4 выхода) А вечером мы отправились на набережную провожать закат солнца. Природа здесь, конечно, потрясающая. Очень впечатляет. Вы только посмотрите на этот закат!!! Завтрашний день обещает быть насыщенным и веселым, но об этом завтра) Всем добрых снов😚😚😚 #международныйконкурскрасотыЖемчужинаЧерногоМоря2017 #крым #закат #лето #солнце #впечатляет
Ох уж этот виноград..... сегодня мы побывали на виноградной плантации, где выращивают виноград для создания вина🍷🍾 И нам даже удалось попробовать этот божественный напиток, вкуснее вина я не пробовала! А это крымское солнце просто окрыляет) #международныйконкурскрасотыЖемчужинаЧерногоМоря2017 #крым #лето #солнце #виноград #вино #истинаввине #mylife #mylook #mystyle #photo #sun #summer2017
Пока, что это единственное фото с финала) Вся мокрая, но довольная) обычно девочки на финале красивые, а мы счастливые) Сегодня я получила 2 титула: 3-я Вице Мис Жемчужина Чёрного моря и Мисс Violet(ювелирный дом) Спасибо за поддержку моим родным и близким людям! Скоро уже буду с вами))) #международныйконкурскрасотыЖемчужинаЧерногоМоря2017 #крым #лето2017 #финал #мокрыедевочки #счастливые #красивые #моёлето #скородомой #скучаю
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