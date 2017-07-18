"Барнаульская крепость" принудила власти продать ей участок в центре Барнаула

Компания "Развлекательно-игровой комплекс "Барнаульская крепость" заключила договор аренды участка по адресу пр. Социалистический, 47 (около Дворца спорта) в июне 2005 года и до июня 2054 года. Общая его площадь — 4195 кв. метров.

50% долей РИК "Барнаульская крепость" компании принадлежит Андрею Козлову, он же является ее руководителем. Еще 30% долей у компании "Парк-сервис", 20% - у Романа Романова. Андрей Козлов является также владельцем 10,93% долей компании "ФПГ Сибма" (а 40,33% "Сибмы" владеет Людмила Набатова, мать Анатолия Банных и Сергея Розбаха).

На спорном участке расположен объект недвижимости — аттракцион "Колесо обозрения", принадлежащий РИК "Барнаульская крепость", указано в материалах суда. В октябре 2015 года компания обратилась в Главное управление по имуществу (теперь это минимущества) с просьбой расторгнуть договор аренды и заключить договор купли-продажи — ведь компания имеет исключительное право на приобретение спорного участка.

Но в тот момент ведомство отказало. Главным его аргументом было то, что испрашиваемый участок значительно превышает площадь расположенных на нем объектов недвижимости. Бетонная площадка под колесом обозрения — это лишь 152,9 к метра.

Отказ был признан незаконным в декабре 2016 года, "крепость" дошла до кассации, которая уже в мае 2017-го подтвердила решения нижестоящих судов. Участок именно такой площади был сформирован и поставлен на кадастровый учет. Этой площади и достаточно, и необходимо для эксплуатации комплекса.

Аттракцион представляет собой совокупность как основных, так и вспомогательных сооружений (например, кассы, хозпостройки и пр.). Правда, представитель имущественного ведомства утверждал, что право собственности на вспомогательные строения не зарегистрировано. Но эксперт Юрий Аксенов пояснил, что без них комплекс работать не может.

После того, как отказ главимущества был признан незаконным, ведомство предложило выкупную цену, исходя из кадастровой стоимости участка на момент подготовки договора: 11,5 млн рублей. Но РИК "Барнаульская крепость" она не устроила. Компания считала правильной цену в 9,1 млн рублей (то есть примерно 217 тыс. рублей за сотку) — такова была кадастровая стоимость на момент подачи заявления в 2015 году.

Суд утвердил именно 9,1 млн рублей. Таким образом, ведомство обязано заключить с "Барнаульской крепостью" договор купли-продажи участка именно по этой цене. Решение вынесено 5 июля и пока только в первой инстанции.

Другие земельные споры в Барнауле

Компания "Успех плюс" полагала, что у компании "Лента" отсутствует право аренды земельного участка на Павловском тракте, 156, и на этом основании требовала снести торговый центр "Ленты". Но проиграла в суде.

Огромное количество судебных споров за землю (более 200) вел предприниматель Павел Бадажков. Нередко он утверждал, что участки выделены каким-то компаниям незаконно. Ое пытался отсудить половину участка у компании "Магис", с фирмой "Елочка", владевшей торговым центром "Европа" и многими другими. Как правило, споры он проигрывал.

Сейчас арбитраж рассматривает иск администрации Барнаула, которая требует от фирмы "Технология" вернуть участок под зданием на ул. Пролетарская, 89 (и снести построенное на нем здание), а также участок на ул. Никитина, 116. Оба участка фигурировали в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева.

В 2016-2017 годах федеральное унитарное предприятие им. Докучаева пыталось по суду восстановить свое право на 18 тыс. кв. метров в Барнауле (село Гоньба). Участок был выделено давно, но ТУ "Росимущества" отказалось заключать с госпредприятием договор аренды. Суд признал, что "Росимущество" поступило правомерно.