Барнаульская мэрия показала ролик с ломающими гранитные шары вандалами

О том, как четверо 22-летних барнаульцев отламывают тяжелые гранитные шары на мосту через Барнаулку, мэрия показала в ролике, смонтированном из записей камер наблюдения.
Видео сопровождается тревожной музыкой и показывает с разных точек, как молодые люди выходят на недавно отремонтированный мост, делают фотографии, а потом срывают шары и бросают их вниз с ограждения.
Напомним, что об этой истории стало известно 18 июля после того, как в соцсети появился снимок с упавшим шаром.
Вскоре в мэрии уточнили, что оторваны два шара. Председатель городского комитета информационной политики Станислав Тетерятник сообщил, что шары весят 300 килограммов, а все произошедшее назвал актом вандализма. Администрация города обратилась за помощью к барнаульцам, которые могли стать свидетелями этого преступления. Выйти на след подозреваемых помогли записи с камер видеонаблюдения. 24 июля полицейские задержали четверых молодых людей.
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