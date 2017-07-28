Барнаульская мэрия показала ролик с ломающими гранитные шары вандалами

С нового моста через Барнаулку свалился огромный гранитный шар. 18 июля 2017 года. Фото: Валерий Кузвесов vk.com/barneos22. С нового моста через Барнаулку свалился огромный гранитный шар. 18 июля 2017 года. Фото: Валерий Кузвесов vk.com/barneos22.

Видео сопровождается тревожной музыкой и показывает с разных точек, как молодые люди выходят на недавно отремонтированный мост, делают фотографии, а потом срывают шары и бросают их вниз с ограждения.

Напомним, что об этой истории стало известно 18 июля после того, как в соцсети появился снимок с упавшим шаром.

Вскоре в мэрии уточнили, что оторваны два шара. Председатель городского комитета информационной политики Станислав Тетерятник сообщил, что шары весят 300 килограммов, а все произошедшее назвал актом вандализма. Администрация города обратилась за помощью к барнаульцам, которые могли стать свидетелями этого преступления. Выйти на след подозреваемых помогли записи с камер видеонаблюдения. 24 июля полицейские задержали четверых молодых людей.