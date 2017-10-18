Барнаульская пенсионерка с помощью прокуратуры отсудила право жить в квартире

Сегодня, 12:50.
Жизнь

Прокуратура Барнаула помогла пенсионерке восстановить ее права на жилье. Женщине отказывали в праве на квартиру, где она жила с детства.

Квартира.
Квартира. Фото: realtai.ru.

В 1967 году матери женщины предоставили муниципальную квартиру на пр. Социалистическом. Она туда вселилась с несовершеннолетней дочерью. При этом необходимые документы на предоставленное жилое помещение семье не выдали.

В связи со смертью матери женщина обратилась в комитет ЖКХ Барнаула для оформления договора социального найма жилья. Несмотря на то, что пенсионерка была зарегистрирована по месту жительства в установленном порядке, оплачивала коммунальные услуги, ей отказали со ссылкой на отсутствие вселительных документов.

За защитой она обратилась к прокурору. Суд рассмотрел иск об обязании признать за женщиной право пользования квартирой и удовлетворил его в полном объеме. Теперь пенсионерка сможет не только жить в квартире на условиях социального найма, но и при желании оформить ее в собственность.

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