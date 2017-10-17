Барнаульская певица вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс Офис-2017"

Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. опублиЕвгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina. Евгения Бакланова. Фото: опубликовано на vk.com/accendina.

Евгения Бакланова с отличием окончила барнаульский педуниверситет. Она является автором учебников для технических вузов "Английский для начинающих" и пишет статьи для американских и российских журналов. Кроме работы в фирме в качестве HR-специалиста, Евгения преподает английский язык в собственной школе, а также поет в группе "Gang Band".

Всего на конкурс "Мисс офис" в этом году было отправлено более 8 тысяч заявок из России и стран СНГ, в полуфинал пробились 94 девушки, среди которых кроме Евгении Баклановой попали еще две жительницы Барнаула — Наталья Шпенглер и Анастасия Бокатая. Но в число 30 финалисток вышла лишь Евгения.