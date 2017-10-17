Барнаульская певица вышла в финал международного конкурса красоты "Мисс Офис-2017"

28-летняя менеджер по подбору персонала из барнаульской компании "Сиб ИТ" Евгения Бакланова попала в число финалисток 8-го международного конкурса красоты "Мисс Офис-2017". Теперь Евгения поборется за корону победительницы и главный приз — миллион рублей. Финал пройдет 1 декабря в Москве.
Евгения Бакланова с отличием окончила барнаульский педуниверситет. Она является автором учебников для технических вузов "Английский для начинающих" и пишет статьи для американских и российских журналов. Кроме работы в фирме в качестве HR-специалиста, Евгения преподает английский язык в собственной школе, а также поет в группе "Gang Band".
Всего на конкурс "Мисс офис" в этом году было отправлено более 8 тысяч заявок из России и стран СНГ, в полуфинал пробились 94 девушки, среди которых кроме Евгении Баклановой попали еще две жительницы Барнаула — Наталья Шпенглер и Анастасия Бокатая. Но в число 30 финалисток вышла лишь Евгения.
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