Барнаульская пилотажная группа выступила на грандиозном авиашоу в Новосибирске

Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов. Авиашоу в Новосибирске 2017. Фото: Кирилл Кудряшов.

Тысячи зрителей начали собираться на аэродроме с самого раннего утра. На подъездных дорогах образовались огромные пробки, многим пришлось смотреть представление прямо с трассы.

В начале авиашоу по небу промчался Су-35, а затем в перерыве между выступлениями пилотажных групп — стремительный Миг-31. Главным событием стал прилет DC-3 "Дуглас". Это самолёт 1943 года выпуска — единственный в России образец, который ещё может летать, настоящая легенда.

В этом году хедлайнерами авиашоу заявили группу "Русь". Ребята выступили на L-39. Для многих стало сюрпризом появление "Русских витязей" на Су-30СМ, о которых в программе не было ни слова. Те, кто вообще не разбирается в авиации, приехали на авиашоу, потому что "всегда что-то громкое летает, наверное и вэтом году прилетит!" И оно прилетело: "Русские витязи" - единственная команда, которая выполняет высший пилотаж на тяжелых истребителях, и они ревут так, что уши закладывает.

Кроме того, на авиашоу выступила единственная в России женская пилотажная группа из Сургута "Барсы" на ЯК-52 и ЯК-54. Самому младшему пилоту в группе всего 17 лет.

Группа "Открытое небо" из Барнаула срывала аплодисменты даже чаще, чем "Витязи". Барнаульцы традиционно продемонстрировали действительно зрелищный лихой пилотаж, заставляя зрителей переживать и охать.

Кирилл Кудряшов, специально для altapress.ru