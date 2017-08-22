Барнаульская Почта России обещает "комфортные условия труда" ответственным сотрудникам

Работодатель предлагает работу рядом с домом, комфортные условия труда, социальный пакет, стабильную зарплату и дополнительную материальную поддержку от центра занятости для отдельных категорий граждан (подробности у специалистов ЦЗН).

За направлением на работу обращаться к специалистам Центра занятости (пр. Строителей, 41а). Справки по телефону 555-110.

Ранее 19 из 55 почтовых отделений перевели на сокращенный режим работы из-за нехватки сотрудников.