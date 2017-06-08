Барнаульская похоронная служба заявила, что Булыгинское кладбище не закрыли полностью

Руководитель "Специализированной похоронной службы" Барнаула Виталий Иконников заявил, что на Булыгинском (Кировском) кладбище можно хоронить. Постановление о запрете захоронений, которое 1 июня подписал Сергей Дугин, касается только двух из трех имеющихся участков.
Виталий Иконников,
руководитель "Специализированной похоронной службы" Барнаула:
В целях определения территории кладбища, на которой возможно продолжить погребение, Булыгинско-Кировское кладбище (ул. Чернышевского, 288) было условно разделено на три участка. Участок площадью 12,6 га, имеющий въезд с ул. Кутузова, и один из земельных участков со стороны ул. Чернышевского площадью 16,8 га по причине превышения плотности захоронений (1 300 и более на гектар) закрыты для новых погребений. Плотность погребений на участке площадью 9,9 га (344,5 на 1 га в соответствии с актом инвентаризации) позволяет продолжить погребения именно в этой части кладбища.
При плотности захоронений 30-35 в месяц действующий участок может быть использован по назначению в ближайшие 10 лет, сообщает мэрия. Таким образом, все кладбище не закрыто, подъезды ко всем трем участкам сохраняются. Кроме того, на всей территории кладбища возможны подзахоронения при наличии ранее зарезервированных участков.
Напомним, в Барнауле остались действующими Новомихайловское, Черницкое, Гоньбинское, Власихинское (официально здесь проводят только подзахоронения), Власихинское сельское. Кроме того, в городе работает крематорий. На территории Барнаула также находятся три разрушенных некрополя: Нагорное, Кресто-Воздвиженское и Петропавловское кладбища.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.