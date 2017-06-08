Барнаульская похоронная служба заявила, что Булыгинское кладбище не закрыли полностью

Виталий Иконников,

руководитель "Специализированной похоронной службы" Барнаула:

В целях определения территории кладбища, на которой возможно продолжить погребение, Булыгинско-Кировское кладбище (ул. Чернышевского, 288) было условно разделено на три участка. Участок площадью 12,6 га, имеющий въезд с ул. Кутузова, и один из земельных участков со стороны ул. Чернышевского площадью 16,8 га по причине превышения плотности захоронений (1 300 и более на гектар) закрыты для новых погребений. Плотность погребений на участке площадью 9,9 га (344,5 на 1 га в соответствии с актом инвентаризации) позволяет продолжить погребения именно в этой части кладбища.

При плотности захоронений 30-35 в месяц действующий участок может быть использован по назначению в ближайшие 10 лет, сообщает мэрия. Таким образом, все кладбище не закрыто, подъезды ко всем трем участкам сохраняются. Кроме того, на всей территории кладбища возможны подзахоронения при наличии ранее зарезервированных участков.

Напомним, в Барнауле остались действующими Новомихайловское, Черницкое, Гоньбинское, Власихинское (официально здесь проводят только подзахоронения), Власихинское сельское. Кроме того, в городе работает крематорий. На территории Барнаула также находятся три разрушенных некрополя: Нагорное, Кресто-Воздвиженское и Петропавловское кладбища.