Барнаульская полиция поблагодарила таксиста, который не дал мошеннику обмануть пенсионера

Врио начальника УМВД России по Барнаулу поблагодарил бдительного водителя такси, который предотвратил мошенничество. Мужчине вручили благодарственное письмо.
Пожилого жителя Барнаула пытались обмануть с помощью стандартной схемы "Ваш родственник попал в беду". Пенсионеру позвонил неизвестный, представился внуком и рассказал, что избил человека и теперь находится в полиции. Затем злоумышленник передал телефон мужчине, который представился сотрудником полиции и попросил 65 тысяч рублей для урегулирования конфликта. Деньги при этом он попросил завернуть в пакет и отдать доверенному лицу.
Затем подозреваемый заказал такси от дома потерпевшего до железнодорожного вокзала, а в комментариях к вызову сделал примечание: "Забрать документы с адреса". Водитель такси выполнил требования заказчика. А позже ему поступило смс-сообщение, в котором его попросили перевести эти денежные средства на определенный счет. Мужчина понял, что это мошенничество, вернулся к потерпевшему и отдал ему обратно всю сумму, посоветовав обратиться в полицию.
Сотрудники полиции еще раз обращаются к жителям и гостям Барнаула с призывом быть внимательными и бдительными, не доверять неизвестным, а всю полученную информацию обязательно проверять. Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо сразу перезвонить своему родственнику и уточнить: все ли у него в порядке. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным лицам!
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.