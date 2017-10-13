Барнаульская полиция поблагодарила таксиста, который не дал мошеннику обмануть пенсионера

Пожилого жителя Барнаула пытались обмануть с помощью стандартной схемы "Ваш родственник попал в беду". Пенсионеру позвонил неизвестный, представился внуком и рассказал, что избил человека и теперь находится в полиции. Затем злоумышленник передал телефон мужчине, который представился сотрудником полиции и попросил 65 тысяч рублей для урегулирования конфликта. Деньги при этом он попросил завернуть в пакет и отдать доверенному лицу.

Затем подозреваемый заказал такси от дома потерпевшего до железнодорожного вокзала, а в комментариях к вызову сделал примечание: "Забрать документы с адреса". Водитель такси выполнил требования заказчика. А позже ему поступило смс-сообщение, в котором его попросили перевести эти денежные средства на определенный счет. Мужчина понял, что это мошенничество, вернулся к потерпевшему и отдал ему обратно всю сумму, посоветовав обратиться в полицию.

Сотрудники полиции еще раз обращаются к жителям и гостям Барнаула с призывом быть внимательными и бдительными, не доверять неизвестным, а всю полученную информацию обязательно проверять. Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо сразу перезвонить своему родственнику и уточнить: все ли у него в порядке. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным лицам!