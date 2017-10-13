Барнаульская полиция поблагодарила таксиста, который не дал мошеннику обмануть пенсионера

Сегодня, 10:15.
Жизнь

Врио начальника УМВД России по Барнаулу поблагодарил бдительного водителя такси, который предотвратил мошенничество. Мужчине вручили благодарственное письмо.

Врио начальника УМВД России по Барнаулу вручил таксисту благодарственное письмо.
Врио начальника УМВД России по Барнаулу вручил таксисту благодарственное письмо. Фото: 22.мвд.рф.

Пожилого жителя Барнаула пытались обмануть с помощью стандартной схемы "Ваш родственник попал в беду". Пенсионеру позвонил неизвестный, представился внуком и рассказал, что избил человека и теперь находится в полиции. Затем злоумышленник передал телефон мужчине, который представился сотрудником полиции и попросил 65 тысяч рублей для урегулирования конфликта. Деньги при этом он попросил завернуть в пакет и отдать доверенному лицу.

Врио начальника УМВД России по Барнаулу вручил таксисту благодарственное письмо.
Врио начальника УМВД России по Барнаулу вручил таксисту благодарственное письмо.

Затем подозреваемый заказал такси от дома потерпевшего до железнодорожного вокзала, а в комментариях к вызову сделал примечание: "Забрать документы с адреса". Водитель такси выполнил требования заказчика. А позже ему поступило смс-сообщение, в котором его попросили перевести эти денежные средства на определенный счет. Мужчина понял, что это мошенничество, вернулся к потерпевшему и отдал ему обратно всю сумму, посоветовав обратиться в полицию.

Сотрудники полиции еще раз обращаются к жителям и гостям Барнаула с призывом быть внимательными и бдительными, не доверять неизвестным, а всю полученную информацию обязательно проверять. Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо сразу перезвонить своему родственнику и уточнить: все ли у него в порядке. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным лицам!

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