Барнаульская предпринимательница обманула авиапредприятие на 2 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора "Авиа-Экспресс". Её обвиняли в присвоении денег клиентов за бронирование авиабилетов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, обвиняемая продавала авиабилеты через автоматизированные системы бронирования. Всю выручку, кроме комиссии, она должна была перечислять правительственному предприятию ОАО "Авиационное предприятие "Алтай".
Но, по данным следствия, с сентября 2013 по сентябрь 2014 женщина присваивала себе деньги за проданные билеты и оплату штрафных санкций в виде претензий. В результате женщина похитила более 1,9 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
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