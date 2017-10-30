Барнаульская предпринимательница обманула авиапредприятие на 2 млн рублей

По данным ведомства, обвиняемая продавала авиабилеты через автоматизированные системы бронирования. Всю выручку, кроме комиссии, она должна была перечислять правительственному предприятию ОАО "Авиационное предприятие "Алтай".

Но, по данным следствия, с сентября 2013 по сентябрь 2014 женщина присваивала себе деньги за проданные билеты и оплату штрафных санкций в виде претензий. В результате женщина похитила более 1,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.