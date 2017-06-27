Барнаульская школьница села в колонию за попытку сбыта наркотиков

В Барнауле осудили 17-летнюю девушку за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Школьница сформировала тайник с закладкой — часть оптовой партии наркотика.
По данным следствия, в марте 2017 года школьница познакомилась с неустановленным лицом через Интернет с целью заработка и получила от него информацию о расположении оптовой "закладки" наркотиков синтетического происхождения. 20 марта в безлюдном месте Ленинского района девушка сформировала тайник-закладку с частью наркотического средства из оптовой партии, после чего ее задержали сотрудники полиции. Наркотик из тайника изъяли. Кроме того, в ходе личного досмотра у девушки нашли наркотик в крупном размере общей массой 4,4 грамма.
Суд признал несовершеннолетнюю виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
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