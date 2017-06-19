Барнаульская ТЭЦ-3 СГК стала ближе к горожанам.

Барнаульская ТЭЦ-3 – одна из крупнейших и современных станций Алтайского края, являющаяся не только флагманом региональной энергетики, но и признанным лидером в сфере социальной ответственности. О том, как рождается энергия, что такое установленная мощность, и почему в градирнях всегда "идет дождь", горожане могли узнать из первых уст в ходе экскурсии.

Вячеслав Шестернин,

заместитель директора Барнаульской ТЭЦ-3:

- Именно здесь и сегодня, впервые в истории алтайской энергетики проводится День открытых дверей, и нам особенно приятно, что почетное право первооткрывателей было предоставлено именно Барнаульской ТЭЦ-3. И это не случайно, на протяжении более чем 35-летнего опыта работы станции главной задачей для нас было и остается надежная поставка тепла и электроэнергии жителям города. На сегодняшний день, мы обеспечиваем теплом практически половину потребителей Барнаула, а это порядка трех сотен тысяч горожан. Ежедневно мы работаем для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уютно в своих квартирах, даже в самые сильные сибирские морозы .

Обязательными условиями участия в экскурсии было наличие документа, удостоверяющего личность, и прохождение инструктажа по технике безопасности, после чего каждый гость получил защитную каску и под руководством опытных проводников отправился по маршруту.

На один день сотрудники станции во главе с главным инженером Барнаульской ТЭЦ-3 Алексеем Макаровым, стали гидами, которые и познакомили гостей с историей, техническими характеристиками предприятия и показали основные производственные цеха. Горожане смогли увидеть турбинный цех, групповой щит управления, градирни и другое.

- Я, как индустриальный фотограф и городской исследователь, не смог остаться в стороне и упустить возможность побывать на территории предприятия. Еще бы! Не каждый день простой барнаулец может посетить место, благодаря которому город согрет теплом в лютые сибирские морозы, - поделился своими впечатлениями посетитель праздника Евгений Кученёв, - Хочется, чтобы подобные экскурсии стали доброй традицией и были более обширными. Желаю Сибирской генерирующей компании производственных успехов и благодарю за предоставленную возможность увидеть всё собственными глазами.

Все, кто не успел или не смог посетить станцию, получили пригласительное с телефонами, по которым горожане могут записаться на экскурсию на ближайшее время. Практика групповых экскурсий на станциях СГК довольно распространена - компания активно сотрудничает с ВУЗами и профильными классами школ, но в большинстве случаев это носит точечный характер, массовый же формат был применен впервые, и этот опыт, как отметили большинство гостей, удался.