Барнаульская журналистка провалилась в канализационный колодец

Сегодня, 17:50.
Происшествия

Барнаульская журналистка провалилась в канализационный колодец на ул. Ленинградская в районе пересечения с ул. Энтузиастов. Об этом сообщают "Наши новости".

Ребенок возле опасного канализационного колодца.
Ребенок возле опасного канализационного колодца. Фото: Скриншот видео nashinovosti.tv.

Корреспондент телеканала Юлия Годар шла вместе с двумя детьми по тротуару, когда наткнулась на люк. Его крышка оказалась сломана, причем так, что на ходу этого не заметишь. Кроме того, он располагается в центре тротуарной дорожки.

Юлия наступила на его крышку и рухнула вниз. К счастью, она успела расставить локти и не свалиться в яму полностью. Что случилось бы, если бы на ее месте оказался ее ребенок, женщина предпочитает не думать.

По этой дорожке ежедневно проходят сотни детей: рядом находится гимназия №123, СДЮШОР Алексея Смертина и Парк спорта, Барнаульский зоопарк. Удивительно, что жертвой люка пока стала только Юлия.

Корреспонденты телеканала воткнули в злополучное место ветки деревьев, чтобы больше никто не пострадал. К сожалению, по стертой надписи не удалось разобрать, кому принадлежит люк. А значит, разбираться в этом вопросе предстоит комитету ЖКХ Барнаула.

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