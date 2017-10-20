Барнаульская журналистка провалилась в канализационный колодец на ул. Ленинградская в районе пересечения с ул. Энтузиастов. Об этом сообщают "Наши новости".
Корреспондент телеканала Юлия Годар шла вместе с двумя детьми по тротуару, когда наткнулась на люк. Его крышка оказалась сломана, причем так, что на ходу этого не заметишь. Кроме того, он располагается в центре тротуарной дорожки.
Юлия наступила на его крышку и рухнула вниз. К счастью, она успела расставить локти и не свалиться в яму полностью. Что случилось бы, если бы на ее месте оказался ее ребенок, женщина предпочитает не думать.
По этой дорожке ежедневно проходят сотни детей: рядом находится гимназия №123, СДЮШОР Алексея Смертина и Парк спорта, Барнаульский зоопарк. Удивительно, что жертвой люка пока стала только Юлия.
Корреспонденты телеканала воткнули в злополучное место ветки деревьев, чтобы больше никто не пострадал. К сожалению, по стертой надписи не удалось разобрать, кому принадлежит люк. А значит, разбираться в этом вопросе предстоит комитету ЖКХ Барнаула.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.