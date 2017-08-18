Барнаульские часы на улице Георгия Исакова смогут имитировать бой курантов

В выходные подрядная организация "Барнаулгорсвет" установила на стелу новые часовые механизмы, которые заказывали в Подольске.

В часах четыре механизма, каждый из которых весит по 70 кг. Их специально изготовили специально для работы на улице в сибирских условиях. В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, и функция звуковой имитации боя часов. Этот вопрос еще будет обсуждаться.

Ранее altapress.ru писал, что на уличных часах, расположенных в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, заменили циферблат.