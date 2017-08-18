Барнаульские часы на улице Георгия Исакова смогут имитировать бой курантов, сообщает сайт городской администрации. Сейчас стелу реконструируют, оформляют оформляется корпус часов. После завершения работ часовые механизмы подключат к электрощитку.
В выходные подрядная организация "Барнаулгорсвет" установила на стелу новые часовые механизмы, которые заказывали в Подольске.
В часах четыре механизма, каждый из которых весит по 70 кг. Их специально изготовили специально для работы на улице в сибирских условиях. В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, и функция звуковой имитации боя часов. Этот вопрос еще будет обсуждаться.
Ранее altapress.ru писал, что на уличных часах, расположенных в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова, заменили циферблат.
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