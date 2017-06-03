Кто в Барнауле получит компенсацию на оплату слишком дорогих услуг ЖКХ с 1 июля

Пользуется спросом

Известный факт: в Барнауле работают коммунальные компании, ресурсы которых (вода и отопление) намного дороже, чем у основных поставщиков - "Барнаульской генерации" и "Барнаульского водоканала".

И вот для их бытовых потребителей (то есть для горожан) депутаты гордумы ежегодно устанавливают предельный размер оплаты. Если коммунальный ресурс дороже этого предела, они вправе получать компенсацию из бюджета.

Размер выплат ограничен: не больше 3,7 тыс рублей. Большинство, впрочем, получает меньше: по словам председателя комитета по соцподдержке населения Барнаула Софьи Решетниковой, которая представила проект депутатам, 3,7 тыс. получили только 311 барнаульцев, из них 80 живут в квартирах площадью больше 80 кв метров.

И компенсация пользуется спросом: в 2016 году деньги получили 12 355 горожан. При этом некоторые жилые дома перешли на обслуживание в другие коммунальные компании с более низкими тарифами, из-за чего количество получателей сократилось до 11 787 человек.

И все же обращаются за компенсацией отнюдь не все барнаульцы, которые имеют на нее право: по сведениям горадминистрации, в 2016 году - лишь 64% от потенциальных получателей. На "коммунальные компенсации" в прошлом году израсходовали 127,7 млн рублей.

Увеличен предел

Однако в связи с ростом тарифов депутаты ежегодно увеличивают этот предел, что и было сделано на заседании БГД 2 июня. В этом году - на 5,2%. Если же этого не сделать, пришлось бы увеличивать объем выплат из бюджета. По словам главы города Людмилы Зубович, в 2017 году на эти выплаты запланировано 123,1 млн рублей.

Справка

С 1 июля 2017 года предельный размер платы для получения компенсации увеличится так. Холодное водоснабжение: с 23,90 до 25,14 рублей за кубометр.

Водоотведение: с 20,52 до 21,59 рублей за кубометр.

Горячее водоснабжение: с 137,10 до 144,23 рублей за кубометр.

Отопление: с 1 736,09 до 1 826,37 рублей за гигакалорию.

Кто вправе получить компенсации?

Судя по информации управления края по госрегулированию цен и тарифов, по тарифам выше предельных 1 826,37 рублей за "гигу" будут платить за отопление клиенты МУП "Энергетик", фирм "Монтажная компания ПР-Холдинг", "Нерудная партия и "ТеплоСнаб".

За холодную воду по тарифу выше 25,14 рублей за куб платят потребители компании "Нерудная партия" и МУП "Энергетик". А тарифы на горячую воду выше предела у МУП "Энергетик" и "Монтажной компании ПР-Холдинг".

Важно, что с этого года выплаты предоставляют только на один объект недвижимости — по выбору собственника.

Согласились не все

Но не все депутаты с согласились с проектом решения, представленным Софьей Решетниковой. Депутат от КПРФ Иван Карпов полагал: надо бы "проиндексировать" и максимальную выплату, которую вправе получать горожане. То есть те самые 3,7 тыс. рублей. Но вопрос о повышении этого предельного уровня поднимать не стали.

Депутат от "СР" Оксана Молодых сочла, что повышение предельного "тарифа" на 5,2% избыточно - ведь тому же МУП "Энергетик" тарифы повышены всего чуть более чем на 3%.

Особое решение депутаты приняли для жителей Затона, и это тоже вызвало дискуссию.

В Затоне нет услуги "водоотведение". Но зато есть "вывоз жидких бытовых отходов". И вот для этой услуги установили предельный размер - 47,31 рублей за кубометр (для многоквартирных домов микрорайона, оборудованных общедомовыми счетчиками).

Депутат от КПРФ Лариса Идолова возмутилась: неверно называть услугу в Затоне вывозом ЖБО, потому что по факту это водоотведение 0- не случайно же в проекте решения указано на общедомовые счетчики. Она не понимала: почему для обычных барнаульцев предельный размер платы за водоотведение 21,59 рублей за кубометр, а для жителей Затона — 47,31, даже если это называется вывозом ЖБО? Они что, богаче других?

Но Софья Решетникова пояснила, что услугу эту в Затоне никак нельзя называть водоотведением. Жители микрорайона Затон неоднократно обращались в прокуратуру города, дело рассмотрел и суд. И все структуры признали: та услуга, которая им оказывается, это вывоз ЖБО.

На этом, собственно, дискуссия прекратилась. И решение о выплате компенсаций было принято.