Барнаульские флористы создают съедобные букеты.

Лето — время солнца, ярких красок, сочных фруктов и ягод. В салоне "Город цветов" нашли способ, как передать теплоту и удовольствие в подарке. Барнаульцы смогут не только похвастаться перед друзьями оригинальным букетом из фруктов и цветов, но и получить дозу витаминов от съедобного подарка.

Обычными букетами из цветов сегодня удивить сложно. Поэтому опытные флористы всегда экспериментируют с композициями, добавляя в них игрушки, сладости и яркие элементы декора.

Теперь не обязательно тратить свое драгоценное время и деньги на покупку подарка и букета — все это можно приобрести одновременно в салоне "Город цветов". Порадовать близкого человека оригинально стало доступнее. Квалифицированные флористы салона создадут букеты по вашему вкусу. Главное, заказать "съедобный" букет необходимо заранее, чтобы мастера смогли подготовить необходимый материал.

Если нет возможности забрать заказ лично, то салон "Город цветов" доставит вашу покупку в любую часть города. Для этого позвоните по телефону: 602-808; +7 (913) 210-28-08 (WhatsApp, Viber)

Главная изюминка подарка это — удивительная и искренняя благодарность близкого человека. Отдавая букет, Вы получаете самые теплые и очень нужные чувства в ответ!

"Город цветов" находится по адресу: ТРЦ "Пионер", 1-й этаж, пр. Ленина 102-в.

Посмотреть работы флористов можно на официальной странице салона в Instagram.

Справка

Помимо букетов здесь можно приобрести оригинальные товары ручной работы, а также красиво оформить подарки. Специалисты компании помогут украсить праздник воздушными шарами.