Барнаульские коммунальщики достроили коллектор на проспекте Калинина

Коллектор диаметром 800 мм и протяженностью 1,6 км начали строить еще прошлым летом, но до середины мая 2017 года работы не мешали проезду. С 15 мая здесь начался финальный этап строительства, для чего потребовалось вскрыть дорожное полотно. За 2 месяца построили камеру гашения и подключили трубопровод к существующему коллектору.

К концу прошлой недели сотрудники "Росводоканала" закончили благоустройство территории. По заявлению коммунальщиков, "асфальт был уложен с соблюдением технологий, которые применялись при ремонте автотрассы, в 3 слоя с использованием специальной сетки".

Дмитрий Масловский,

генеральный директор предприятия "Росводоканал Барнаул":

Это один из самых масштабных проектов инвестиционной программы Барнаульского водоканала: его стоимость превысила 105 млн рублей. Введение в эксплуатацию нового трубопровода позволит повысить надежность работы водоотведения города. Этот коллектор – часть системы канализования 4 районов Барнаула, стоки с которых ежедневно приходят на очистные сооружения канализации №1, поэтому ее бесперебойная работа важна для удобства и комфорта большого числа жителей краевой столицы.

Напомним, что в мае в месте строительства коллектора произошло несколько автоававрий. В ночь на 21 мая легковой автомобиль упал в глубокую яму на месте ремонтных работ. В ночь на 17 мая возле ямы Toyota застряла на ремонтируемом участке дороги. А ночью 19 мая автомобиль ВАЗ 21-093 врезался в бетонный блок, ограждающий место ремонта.