В Барнауле коммунальщики назвали управляющие компании, с которыми лучше не иметь дел

В Ассоциации РСО пояснили, что каждый участник этого объединения (СГК, "Росводоканал Барнаул" и МУП "Энергетик") сначала составили свой антирейтинг недобросовестных управляющих организаций. Затем объединили результаты. В итоговый список худших попали те управляющие компании, которые оказались минимум в двух "черных" списках.

Антирейтинг возглавили УК "Трест Центрального района" и "Старый Барнаул". Их назвали все три поставщика ресурсов. Общий долг "Треста Центрального района" перед всеми тремя поставщиками коммунальных услуг более 7,6 млн рублей, "Старого Барнаула" — более 13,5 млн рублей.

В список худших попали также УК "Аверс" — она должна СГК и "Барнаульскому водоканалу" более 13 млн рублей, и УК "ЖЭУ-6 Октябрьского района", ее долг за тепло и воду — более 21 млн рублей.

Игорь Холодков, директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК, сказал, что "Трест Центрального района" и "Аверс" и раньше были в числе самых ненадежных партнеров.

Игорь Холодков,

директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании:

И ситуация по-прежнему остается непростой. В идеале таких компаний быть на рынке просто не должно и жителям надо очень взвешенно подходить к выбору организации, которой они доверяют управление своим домом.

Кстати, "Трест Центрального района" и так постепенно уходит с рынка: еще в 2015 году сайт компании указывал, что у нее более 100 домов, теперь — не больше 10. Но ее руководитель Антон Крупин возглавляет другую компанию — "Трест", у которой как раз более 100 домов в управлении.

В отдельные списки коммунальщиков попали УК "Прогресс Плюс": она должна СГК почти 70 млн рублей сообщает Ассоциация РСО. УК "Уют и Согласие", по данным ассоциации, не рассчиталась с МУП "Энергетик" за четыре месяца потребления тепла и воды. УК "ЖЭУ-38" задолжала "Барнаульскому водоканалу" почти 1,8 млн.

Дмитрий Масловский,

гендиректор "Росводоканал Барнаул":

В рамках своих возможностей мы стараемся идти навстречу в вопросах реструктуризации долга, рассрочки его оплаты. Но каждая из сторон должна выполнять свои обязательства. Мы – поставлять ресурсы, а управляющие компании и жители – своевременно за них рассчитываться.

Добавим, что УК "Прогресс Плюс" в этом году еще и лидер по количеству судебных разбирательств с администрацией Барнаула. УК была оштрафована на 5 тыс. рублей сотрудниками районных администраций, главным образом, из-за того, что не очищала кровли вверенных ей домов от снега и наледи.

Компания не согласилась с чиновниками, попыталась оспорить штраф в арбитраже. Только в 2017 году завершилось 12 судебных процессов (и один еще продолжается), в которых УК судилась с администрациями Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула, а также с самой мэрией. Все суды управляющая компания проиграла. Учредителем этой компании является депутат АКЗС, единоросс Андрей Волков, директором, по данным ЕГРЮЛ, является Анна Лопатина.

Немного раньше коммунальщики Барнаула составили рейтинг лучших управляющих компаний.