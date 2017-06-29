Барнаульские магазины уже могут выдавать электронные чеки, но боятся

У кассы магазина сети "Мария Ра". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru. Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru. Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru. Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru. Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru. Мария-Ра. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С 1 июля предприниматели должны начать работать с контрольно-кассовой техникой, в которой вместо модуля ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная, которая хранила информацию о покупках) установлен фискальный накопитель. Он отправляет информацию о покупке оператору фискальных данных (ОФД), а тот в налоговую и если нужно покупателю на телефон или электронную почту.

Проще всего получить электронный чек с помощью бесплатного приложения для проверки электронных чеков, которое разработала ФНС для телефонов на базе операционной системы Android и iOS. Скачав его, пользователь получает QR-код. Перед покупкой он показывает его кассиру, чтобы тот считал его с помощью сканера, которым отбивают товар. Также нужно выбрать: отправить чек на телефон или на электронную почту. Второй вариант — с помощью камеры на телефоне считать QR-код с чека и получить его в электронном виде.

Боятся жалоб

Чем новый сервис полезен потребителю? Он позволит вести домашнюю бухгалтерию, хранить в электронном виде чеки на товары с гарантийным сроком (они будут легитимные), получать отчеты о покупках за нужный период, а также налоговые вычеты.

Однако пока неизвестно, как заработает услуга в массовом формате. В "Мария-Ра", например, опасаются, что не разобравшись, покупатель начнет жаловаться в налоговую, а те будут обязаны разобраться в ситуации.

Причина в том, что закон, обязавший выдавать такие чеки, четко не описывает процесс. Например, он дает возможность ритейлеру присылать отчет о покупке оператору фискальных данных в течение 30 дней. Это предусмотрено на случай, если в магазине не работает сеть интернет. Однако покупателю приложение на телефоне об этом не сообщает, зато там есть кнопка "Пожаловаться" в налоговую.

Кроме того, покупатель может попросить отправить электронный чек на телефон в виде СМС или на электронную почту. Однако фактически оператор фискальных данных сможет прислать ему только ссылку на скачивание такого чека. И если на телефоне нет интернета, то она бесполезна. Также ритейлеры говорят, что отправить чек на электронную почту тоже не просто: на кассах нет буквенной клавиатуры, чтобы записать адрес до расчетов. Услугу, возможно, будут оказывать администраторы торговых залов.

Есть и другие нюансы. Например, из-за того, что единственный поставщик фискальных накопителей компания РИК не смогла правильно организовать работу. В результате некоторые предприниматели не получили товар, который оплатили несколько месяцев назад и не смогут начать работать на новых кассах с 1 июля. В связи с этим ФНС написал открытое письмо, что штрафовать таких предпринимателей не будет примерно до сентября. Но это придется объяснять покупателю.

Также ритейлерам предстоит обучить кассиров работать в новом формате. Для них готовятся памятки, рассказали altapress.ru в сети "Аникс". Но, как отмечают в IT-отделах крупных продуктовых сетей Барнаула, из-за того, что закон сырой, всего не предусмотреть.

Но в законе четко обозначены наказания, которые понесут предприниматели, если не выдадут покупателю электронный кассовый чек: для должностных лиц и ИП— предупреждение или штраф 2 тыс. рублей; для организаций — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей, пишет портал Бухгалтерия.ру.

Справка

Когда пользователь первый раз открывает мобильное приложение для проверки электронных чеков, он должен будет персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и предьявив штрих-код кассиру получить свой чек, при этом не называя своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится, сказано на портале, который описывает принципы применения он-лайн касс.

Скачать мобильное приложение для проверки электронных чеков.