Барнаульские магазины уже могут выдавать электронные чеки, но боятся

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Сегодня, 11:34.
Потребитель

Магазины Барнаула тестирует сервис, который позволяет прислать чек на телефон или электронную почту. В некоторых он уже работает, другие начнут предоставлять услугу с 1 июля. Проще всего воспользоваться новой опцией через специальное приложение на мобильных телефонах последних поколений. Однако в магазинах опасаются, что не разобравшись в деталях, покупатель пойдет необоснованно жаловаться в налоговую.

У кассы магазина сети "Мария Ра". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru.
Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru.
Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru.
Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru.
Электронный чек на мобильном телефоне. Фото: altapress.ru.
Мария-Ра. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С 1 июля предприниматели должны начать работать с контрольно-кассовой техникой, в которой вместо модуля ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная, которая хранила информацию о покупках) установлен фискальный накопитель. Он отправляет информацию о покупке оператору фискальных данных (ОФД), а тот в налоговую и если нужно покупателю на телефон или электронную почту.

Проще всего получить электронный чек с помощью бесплатного приложения для проверки электронных чеков, которое разработала ФНС для телефонов на базе операционной системы Android и iOS. Скачав его, пользователь получает QR-код. Перед покупкой он показывает его кассиру, чтобы тот считал его с помощью сканера, которым отбивают товар. Также нужно выбрать: отправить чек на телефон или на электронную почту. Второй вариант — с помощью камеры на телефоне считать QR-код с чека и получить его в электронном виде.

Боятся жалоб

Чем новый сервис полезен потребителю? Он позволит вести домашнюю бухгалтерию, хранить в электронном виде чеки на товары с гарантийным сроком (они будут легитимные), получать отчеты о покупках за нужный период, а также налоговые вычеты.

Однако пока неизвестно, как заработает услуга в массовом формате. В "Мария-Ра", например, опасаются, что не разобравшись, покупатель начнет жаловаться в налоговую, а те будут обязаны разобраться в ситуации.

Причина в том, что закон, обязавший выдавать такие чеки, четко не описывает процесс. Например, он дает возможность ритейлеру присылать отчет о покупке оператору фискальных данных в течение 30 дней. Это предусмотрено на случай, если в магазине не работает сеть интернет. Однако покупателю приложение на телефоне об этом не сообщает, зато там есть кнопка "Пожаловаться" в налоговую.

Барнаульцы пытаются разобраться с кассами самообслуживания. На открытии "Ашана". 29 июня 2015 года.
Барнаульцы пытаются разобраться с кассами самообслуживания. На открытии "Ашана". 29 июня 2015 года.

Кроме того, покупатель может попросить отправить электронный чек на телефон в виде СМС или на электронную почту. Однако фактически оператор фискальных данных сможет прислать ему только ссылку на скачивание такого чека. И если на телефоне нет интернета, то она бесполезна. Также ритейлеры говорят, что отправить чек на электронную почту тоже не просто: на кассах нет буквенной клавиатуры, чтобы записать адрес до расчетов. Услугу, возможно, будут оказывать администраторы торговых залов.

Есть и другие нюансы. Например, из-за того, что единственный поставщик фискальных накопителей компания РИК не смогла правильно организовать работу. В результате некоторые предприниматели не получили товар, который оплатили несколько месяцев назад и не смогут начать работать на новых кассах с 1 июля. В связи с этим ФНС написал открытое письмо, что штрафовать таких предпринимателей не будет примерно до сентября. Но это придется объяснять покупателю.

Также ритейлерам предстоит обучить кассиров работать в новом формате. Для них готовятся памятки, рассказали altapress.ru в сети "Аникс". Но, как отмечают в IT-отделах крупных продуктовых сетей Барнаула, из-за того, что закон сырой, всего не предусмотреть.

Но в законе четко обозначены наказания, которые понесут предприниматели, если не выдадут покупателю электронный кассовый чек: для должностных лиц и ИП— предупреждение или штраф 2 тыс. рублей; для организаций — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей, пишет портал Бухгалтерия.ру.

Касса нового образца.
Касса нового образца.

Справка

Когда пользователь первый раз открывает мобильное приложение для проверки электронных чеков, он должен будет персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и предьявив штрих-код кассиру получить свой чек, при этом не называя своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится, сказано на портале, который описывает принципы применения он-лайн касс.

Скачать мобильное приложение для проверки электронных чеков.

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