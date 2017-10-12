Барнаульские организации подписали Кодекс этической работы в интернете

Под документом поставили подписи представители министерства образования и науки Алтайского края, Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского государственного технического университета им И. И. Ползунова, управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Алтайского краевого информационно-аналитического центра, интернет-провайдера "Милеком".

Цель проекта — создание безопасной и комфортной цифровой среды в России. При этом решение о подписании кодекса компании принимают добровольно, отметили в управлении Роскомнадзора.