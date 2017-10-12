Барнаульские организации подписали Кодекс этической работы в интернете

Шесть алтайский организаций подписали кодекс этической работы в сети Интернет. Церемония состоялась 10 октября в управлении Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Под документом поставили подписи представители министерства образования и науки Алтайского края, Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского государственного технического университета им И. И. Ползунова, управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Алтайского краевого информационно-аналитического центра, интернет-провайдера "Милеком".
Цель проекта — создание безопасной и комфортной цифровой среды в России. При этом решение о подписании кодекса компании принимают добровольно, отметили в управлении Роскомнадзора.
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