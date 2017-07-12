Барнаульские полицейские будут учиться пресекать массовые беспорядки на школьном стадионе

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Сегодня, 17:15.
Жизнь

14 июля УМВД России по Барнаулу проведет тактико-специальные учения личного состава на территории стадиона "Рубин" в поселке Южном. С 16.00 до 18.00 полицейские будут отрабатывать действия по пресечению массовых беспорядков.

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Участники прибудут на место по адресу ул. Мусоргского, 22б в 15.30. С этого времени доступ посторонних на стадион будет ограничен. Барнаульцев просят проявить понимание.

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