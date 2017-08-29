Барнаульские полицейские разыскивают двухметрового уголовника по кличке "Композитор"

4 мая 2017 года в Барнауле на ул. Юрина мошенники похитили два квадроцикла, принадлежащие компании "Юг Моторс". Один из них изъяли в гаражном массиве на ул. 4-я Западная.
Квадроцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Разыскиваемый А. Пучинин. Фото: 22.мвд.рф.
Разыскиваемый Д. Гуськов. Фото: 22.мвд.рф.
Разыскиваемый мужчина. Фото: 22.мвд.рф.
Разыскиваемый мужчина. Фото: 22.мвд.рф.
Разыскиваемый мужчина. Фото: 22.мвд.рф.
Подозреваемые в преступлении:
- Пучинин Алексей Борисович, 47 лет. На вид 50 лет, рост 200 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые средней длины. Находится в федеральном розыске, мера пресечения — арест, уголовное прозвище "Композитор".
- Гуськов Дмитрий Евгеньевич, 30 лет. На вид 30 лет, рост 190 см, плотного телосложения, волосы русые средней длины, глаза слегка азиатского типа. Может находиться и появляться вместе с Пучининым, представляется вымышленными данными.
- Неустановленный мужчина по имени Вадим. На вид 50 лет, рост 185-190 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, большие лобные залысины. Был одет: куртка весенняя синего цвета с черными полосами по бокам, спортивная олимпийка черного цвета, футболка белая, штаны спортивные черного цвета, кроссовки белые. Представляется вымышленным именем.
Полицейские также разыскивают снегоболотоход (квадроцикл) STELS ATV850G (ATV8Z5) 2016 года выпуска; VIN: XK3ATV8Z5G0000339; номер двигателя GK2V92MW 16D006032; шасси (рама) № XK3ATV8Z5G0000339; цвет кузова желтый.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении подозреваемых либо об обстоятельствах совершения преступления, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8-963-536-33-77, 8 (3852) 397-725, 8-913-099-2798 или в ближайший отдел полиции 02.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.