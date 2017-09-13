Барнаульские полицейские оцепили тротуар у автовокзала

Проверкой занимались сотрудники ОП Железнодорожного района. В полиции обещали прокомментировать ситуацию позднее.

В России продолжается "эпидемия звонков" с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах. Полиции приходится эвакуировать тысячи людей их гостиниц, торговых центров, аэропортов, школ, и т.д. Пострадали жители Ставрополья, Рязани, Читы, Благовещенска, Якутска, Саратова, Уфы, Южно-Сахалинска, Владивостока, Перми, Челябинска, Магадана, Красноярска, Омска, Томска, Иркутска, Новосибирска, Кемерово. За 12 сентября якобы заминировали более 200 объектов. С 10 по 12 сентября звонки фиксировались в основном в центральной части России и на Урале, 12 и 13 сентября телефонные террористы перешли на Сибирь, Камчатку, Забайкалье и Дальний Восток.

А в Барнауле 11 сентября полицейских вызывали проверить трамвай, где кто-то оставил подозрительную сумку. Находку обнаружили на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, сообщает Barnaul22. Однако и в этом случае зарядного устройства не нашли.