Барнаульские полицейские соревновались в стрельбе из автоматов Калашникова

В Барнауле состоялись соревнования стрельбе из автомата Калашникова среди подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю. В них приняли участие 100 сотрудников из 25 команд.
По результатам выступлений в командном первенстве в разных группах первое место заняли команды оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц и информационного центра.
В личном зачете первое место с результатом 99 очков занял оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Александр Бондаренко, "Серебро" с результатом 97 очков унес старший инспектор управление по работе с личным составом майор внутренней службы Антон Пуховец, а "бронзу" с результатом 97 очков получил оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков младший лейтенант полиции Денис Перевозников.
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