Барнаульские полицейские соревновались в стрельбе из автоматов Калашникова

Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф. Соревнования полицейских по стрельбе. Фото: 22.мвд.рф.

По результатам выступлений в командном первенстве в разных группах первое место заняли команды оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц и информационного центра.

В личном зачете первое место с результатом 99 очков занял оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Александр Бондаренко, "Серебро" с результатом 97 очков унес старший инспектор управление по работе с личным составом майор внутренней службы Антон Пуховец, а "бронзу" с результатом 97 очков получил оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков младший лейтенант полиции Денис Перевозников.