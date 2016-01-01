Барнаульские полицейские спасли двух мужчин из огня

Как сообщает пресс-служба УМВД по Барнаулу, в полицию поступило сообщение о том, что в районе частных застроек водитель на автомобиле пытается выехать из сугроба. Для проверки информации на место происшествия выдвинулся экипаж ДПС. Прибыв на место, полицейские обнаружили автомобиль, в салоне которого находился 33-летний мужчина. Двери машины открыть было невозможно, так как автомобиль оказался зажат в узком пространстве между домом и оградой.

В этот момент старший лейтенант полиции Наливкин увидел, что на заднем сиденье транспортного средства вспыхнул огонь. Полицейский разбил лобовое стекло и вытащил нарушителя. В ту же минуту огонь охватил автомобиль и неожиданно перекинулся на стоящий рядом дом. Илья Наливкин бросился в помещение и вывел оттуда 90-летнего мужчину. До прибытия экстренных служб, которые вызвали полицейские, сотрудники успели вынести из горящего дома еще три баллона с газом, предотвратив более тяжкие последствия.

Пожилого человека передали дочери, убедившись, что его жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Свои действия на пожаре полицейские назвали "обычной работой".