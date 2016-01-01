Барнаульские полицейские спасли двух мужчин из огня

В Барнауле инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Илья Наливкин и Андрей Мордовин спасли человека из горящего дома.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Барнаулу, в полицию поступило сообщение о том, что в районе частных застроек водитель на автомобиле пытается выехать из сугроба. Для проверки информации на место происшествия выдвинулся экипаж ДПС. Прибыв на место, полицейские обнаружили автомобиль, в салоне которого находился 33-летний мужчина. Двери машины открыть было невозможно, так как автомобиль оказался зажат в узком пространстве между домом и оградой.
В этот момент старший лейтенант полиции Наливкин увидел, что на заднем сиденье транспортного средства вспыхнул огонь. Полицейский разбил лобовое стекло и вытащил нарушителя. В ту же минуту огонь охватил автомобиль и неожиданно перекинулся на стоящий рядом дом. Илья Наливкин бросился в помещение и вывел оттуда 90-летнего мужчину. До прибытия экстренных служб, которые вызвали полицейские, сотрудники успели вынести из горящего дома еще три баллона с газом, предотвратив более тяжкие последствия.
Пожилого человека передали дочери, убедившись, что его жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Свои действия на пожаре полицейские назвали "обычной работой".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.