Барнаульские пожарные спасли 15 человек из задымленной многоэтажки

Днем 8 октября на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы Барнаула поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Беляева. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны в подвале было плотное задымление. В работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Когда едкий дым начал заполнять верхние этажи здания, многие жильцы начали самостоятельно покидать свои квартиры.

Обследовав все этажи, огнеборцы Денис Велисов и Николай Куденко с помощью спасательных масок по лестничным маршам вывели из задымленного подъезда 15 жильцов, в том числе детей. В ликвидации пожара участвовали 49 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Задействовались сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.

Для отведения дыма из подвального помещения задействовали пожарный автомобиль дымоудаления. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных распространения огня на жилые квартиры допущено не было.