Барнаульские пожарные спасли 15 человек из задымленной многоэтажки

В Барнауле пожарные спасли 15 человек на пожаре, который произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Днем 8 октября на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы Барнаула поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Беляева. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны в подвале было плотное задымление. В работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Когда едкий дым начал заполнять верхние этажи здания, многие жильцы начали самостоятельно покидать свои квартиры.
Обследовав все этажи, огнеборцы Денис Велисов и Николай Куденко с помощью спасательных масок по лестничным маршам вывели из задымленного подъезда 15 жильцов, в том числе детей. В ликвидации пожара участвовали 49 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Задействовались сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.
Для отведения дыма из подвального помещения задействовали пожарный автомобиль дымоудаления. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных распространения огня на жилые квартиры допущено не было.
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