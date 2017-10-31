Барнаульские школьники узнали, как безопасно "дружить" с электричеством.

Сотрудники Сибирской медиагруппы пригласили в гости третьеклассников средней школы №1 – для встречи со специалистами филиала ПАО "МРСК Сибири" (в составе ПАО "Россети") – "Алтайэнерго".

О таком необычном уроке мечтают все школьники. Взрослые разговаривают с детьми на равных, выслушивают каждое мнение и не считают, что бывают неверные ответы на вопросы. Здесь можно выкрикивать с места, смотреть мультики, поздороваться с роботом Вольтиком, и почти по-настоящему спасти человека – сделать искусственное дыхание и массаж сердца кукле-манекену по имени Гоша.

Такой способ постижения темы энергобезопасности считается более действенным. Председатель Совета молодых специалистов Алтайэнерго Константин Климов и специалист отдела охраны труда Николай Бондаренко рассказали детям, почему нельзя прикасаться к опорам линий электропередачи, перепрыгивать или перешагивать оборванный электрический провод, играть вблизи трансформаторных подстанций. Школьники научились определять, какие знаки предупредят об опасном объекте под высоким напряжением. И хорошо усвоили, что за железными дверьми и вызывающими любопытство проводами таится смертельная опасность.

Самое интересное – разучивание специальной походки. Энергетики называют её "шаркающий шаг". Соблюдать ее крайне необходимо, если слишком поздно заметишь оборванный и лежащий на земле электрический провод.

Константин Климов,

председатель Совета молодых специалистов Алтайэнерго:

Нужно поставить обе ноги вместе и уходить от места падения провода на 10 метров, передвигая ноги, без отрыва от земли и друг от друга.

Ребята увлечённо, с улыбками и смехом, повторили необычный стиль движения. Главное – чтобы знания, полученные в игровой форме, запомнились и уберегли в нужный момент от опасности.

В МРСК Сибири много лет реализуется программа по профилактике детского электротравматизма. Её основное направление – тематические уроки подобные тем, что провела компания совместно с газетой "АиФ на Алтае". В течение учебного года энергетики проводят их в школах края, летом – в детских оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках. Цель – сохранить детские жизни, научив каждого ребёнка правилам безопасного обращения с электричеством. Чтобы полученные знания запомнились надолго, дети всегда получают раскраски и другие подарки с информацией о правилах электробезопасности.