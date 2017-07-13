Барнаульские собачники возмущены запретом выгула животных в сквере у политеха

Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко. Выгул собак собак в сквере у АлтГТУ. Фото: Надежда Юрченко.

Напомним, что на прошлой неделе в Октябрьском районе на двух женщин завели протокол об административном нарушении за выгул собак в парковой зоне АлтГТУ. Городские власти теперь обещают регулярно проводить совместные с полицией рейды по пресечению таких нарушений и ужесточают наказание для хозяев животных.

Где можно выгуливать собак

Представители инициативной группы собачников, обратившейся в нашу редакцию, рассказали, что на протяжении нескольких лет выгуливают питомцев в сквере у технического университета. Они знают, что по Правилам содержания домашних животных на территории Барнаула, выгул собак запрещается практически везде, кроме установленных мест. Их, жалуются местные собаководы, в центре города в Октябрьском районе нет.

Из барнаульских Правил содержания домашних животных:

Выгул собак и кошек (иных домашних животных) разрешается только на специально отведенных для этой целей площадках. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак и кошек допускается на пустырях, травяном покрытии, за исключением территорий парков, скверов, образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площадок, пляжей, рынков.

Собачники утверждают, что в центре города выгуливать животных на пустырях невозможно: на территории постоянно ведется точечная застройка и пустых мест в окрестности просто не найти. Сложно обнаружить здесь травяное покрытие вне парков, скверов и образовательных учреждений.

Нужно ли убирать за животными?

Из барнаульских Правил содержания домашних животных:

Владельцы домашних животных должны не допускать загрязнения тротуаров и других мест общего пользования при выгуле домашних животных, а также убирать продукты их жизнедеятельности. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах с 23.00 до 7.00 часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину.

Собачники Октябрьского района говорят, что об этом хорошо осведомлены. Во время встречи с корреспондентом altapress.ru они продемонстрировали заготовленные мешочки для сбора собачьих экскрементов. По словам собаководов, они убирают не только за своими питомцами, но и за людьми, которые после праздников оставляют мусор в сквере политеха. Также владельцы собак сообщили, что прогулки проводят раньше одиннадцати вечера, поэтому никому не мешают.

Елена Зинкова

хозяйка двоих корги:

Вчера под той черёмухой лежал алкоголик, он пять часов лежал. Никто не вышел. А потом он встал, справил свою нужду при всех. Очень часто здесь такое бывает. Особенно после праздников, здесь всё засеяно просто мусором, а убирают всё владельцы собак.

Нет мест для выгула

Пожаловавшиеся в редакцию владельцы животных утверждают, что не раз обращались в администрацию, чтобы выяснить, где в городе есть установленные для прогулок места. Но ответа до сих пор не получили.

Елена Зинкова

хозяйка двоих корги:

Мы не будем сидеть сложа руки: мы будем писать, мы пойдём в политех, мы пойдём к участковому, потому что вопрос надо решать.

Елена рассказала, что в районе Павловского тракта существует единственная в городе обустроенная площадка ("К-9" — ныне это городской центр дрессировки). И та, по словам собачницы, была построена вовсе не по инициативе городской власти, а на частные деньги. По словам женщины, многие не имеют собственных машин, чтобы относительно быстро доехать из Октябрьского района в Индустриальный. Да и есть ли смысл выгуливать собак из центра города на Павловском тракте?

Хозяева четвероногих просят временно разрешить им гулять на территории сквера АлтГТУ, пока они не найдут решение этой проблемы.

Лидия Фёдорова

хозяйка белой швейцарской овчарки:

Мы бы хотели обратиться через СМИ к администрации города, к администрации Октябрьского района, к руководству технического университета, чтобы нам разрешили гулять в сквере с собаками. Мы обещаем, что не будем здесь пакостить.

Собаководы утверждают, что готовы участвовать в создании площадки. Кроме того, они готовы пользоваться площадкой для выгула платно, если таковая будет.

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Как организовать площадку для собак

Редакция altapress.ru задала мэрии вопрос о том, куда обратиться собачникам, чтобы организовать площадку для выгула.

Елена Королева,

начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:

Если владельцы животных хотят организовать такую площадку на внутридворовой территории, то нужно обращаться в администрацию района, проводить собрание собственников, чтобы выяснить их согласие, определить источник финансирования. Если такую площадку хотят создать на территории общего пользования, то необходимо обратиться в комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула.

Поводки и намордники

Из барнаульских Правил содержания домашних животных:

При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке и в наморднике. В общественных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок.



Выгул собак без поводка и намордника разрешается только на огороженных специальных площадках для выгула собак, определяемых администрацией района в городе. Знаки о разрешении выгула собак устанавливаются при входе.



Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, оставлять их без присмотра.

При переходе через улицу или проезжую часть, а также вблизи магистралей владелец домашнего животного обязан взять его на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия.

Во время встречи все выгуливаемые в сквере политеха собаки были на поводках, но без намордников. Владельцы животных сказали, что если собаку постоянно держать на поводке и в наморднике, она будет злая, станет охранять свою территорию и хозяина и агрессивно относиться к прохожим.

Комментарий технического университета

Проректор по административно-хозяйственной работе Валерий Осколков рассказал altapress.ru, что по всей территории АлтГТУ расставлены таблички с указанием, что выгул домашних животных запрещён. Но собачники их игнорируют. "Наш парк для красоты, а не для выгула собак", — говорит Валерий Осколков. Он утверждает, что собаки ходят без намордников, а хозяева не берут с собой пакетиков и совочков, чтобы убирать за животными. Кроме того, по словам проректора, собаки портят газон и деревья, за которыми ухаживает вуз.

Так как университет не может самостоятельно выдвигать санкции, они обратились за помощью к администрации Октябрьского района, которая в свою очередь направила полицейских с рейдами.

Надежда Юрченко