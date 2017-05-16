Барнаульские судебные приставы случайно задержали грабителя, гуляя по Новосибирску

Приставы Геннадий Бушуев, Владимир Воротников и Сергей Кирилов были в увольнении. На аллее Красного проспекта они заметили бегущего с сумкой мужчину, за которым гонится женщина, просящая прохожих о помощи. Барнаульцы потребовали от убегавшего остановиться, но тот только ускорил бег.

Однако приставы оказались проворнее и вскоре догнали подозреваемого. Тот попытался оказать сопротивление, но это ему не помогло.

Оказалось, что мужчина украл из продмага дорогие товары, а за ним гналась сотрудница магазина.

Задержанного барнаульцы передали полицейским. За эту помощь начальник новосибирского горотдела МВД наградил алтайский судебных приставов благодарственными письмами.