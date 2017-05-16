Барнаульские судебные приставы случайно задержали грабителя, гуляя по Новосибирску

Три сотрудника Алтайского управления Федеральной службы судебных приставов задержали в Новосибирске грабителя. Наши земляки находились в соседнем городе на учебе по спецподготовке, а в то время, когда произошло преступление, просто прогуливались по центру города.
Приставы Геннадий Бушуев, Владимир Воротников и Сергей Кирилов были в увольнении. На аллее Красного проспекта они заметили бегущего с сумкой мужчину, за которым гонится женщина, просящая прохожих о помощи. Барнаульцы потребовали от убегавшего остановиться, но тот только ускорил бег.
Однако приставы оказались проворнее и вскоре догнали подозреваемого. Тот попытался оказать сопротивление, но это ему не помогло.
Оказалось, что мужчина украл из продмага дорогие товары, а за ним гналась сотрудница магазина.
Задержанного барнаульцы передали полицейским. За эту помощь начальник новосибирского горотдела МВД наградил алтайский судебных приставов благодарственными письмами.
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