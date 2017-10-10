Барнаульские тюльпаны-мутанты могли стать частью целой аллеи таких же цветов

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков рассказал, что гигантские тюльпаны, которые появились, а потом исчезли с площади Ветеранов, должны были стать частью большой композиции. Оказывается, задумывалась целая аллея из огромных цветов, пишет "Банкфакс".
Вячеслав Новиков,
глава администрации Октябрьского района:
Их я увидел еще несколько лет назад в Москве, знаю, что аналогичные композиции стоят в Китае и Казахстане (Алма-Ате). Знаете, как все на самом деле должно было быть? Если помните, мы их специально поставили по краям площади. Далее каждый год мы добавляли бы к этой паре еще по два, ставя их строго друг за другом, и в итоге получили бы целую аллею из тюльпанов. Вот в чем был замысел. Это было бы и масштабно, и красиво. Но что в итоге у нас вышло? Мне просто взяли и испохабили прекрасную идею, в том числе и вы, пресса.
Глава района посетовал что на том месте, куда перенесли тюльпаны (ДК "Трансмаш"), эту идею не развернуть. "Становится обидно — ты искренне хочешь что-то сделать хорошее, а тебе в ответ вот так прилетает обратно. И ведь что говорили: "Два, мама моя!", — обиделся Вячеслав Новиков.
Украшения появились в центре Барнаула в июле 2016 года Тогда они вызвали неоднозначную реакцию горожан. Многих смутила не только сама конструкция, но и место установки — центральная площадь краевой столицы.
В городской администрации altapress.ru рассказывали, что два "цветка" стоили около полумиллиона рублей (один обошелся в 240 тысяч). Инвестиции были внебюджетные.
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