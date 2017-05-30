Барнаульские власти уверяют, что клещ не мог укусить ребенка в детском саду

В одну из городских больниц обратилась мама 4-летнего мальчика, на голове которого был обнаружен клещ. Женщина утверждала, что ребенок мог поймать его на прогулке в детском саду, который находится возле леса, сообщает мэрия.

По словам сотрудников дошкольного учреждения, 22 мая у ребенка нашли уже впившегося клеща. Вероятнее всего, ребенок "поймал" кровососущего в выходной день. Семья проживает в микрорайоне, расположенном в лесном массиве.

В детском саду №80 акарицидную обработку зеленого массива территории, обследование территории от клещей провели 20 мая. Из-за того, что детский сад расположен в лесном массиве, работники учреждения перед прогулкой обрабатывают одежду детей средствами от укусов клещей. Кроме того, на территории регулярно постригается трава, ведется ежедневная уборка мусора.