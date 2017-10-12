Барнаульским мужьям разрешили присутствовать при кесаревом сечении

Если при обычных партнерских родах ребенка впервые дают подержать маме, то в случае с кесаревым сечением — отцу. Врачи даже разрешают перерезать пуповину. После родов папам разрешают провести несколько часов с женой и ребенком в отделении реанимации.

В центре активно развивают семейное направление, для супружеских пар проводят бесплатные курсы. Родственникам разрешают посещать новорожденных прямо в палатах, для этого созданы все условия. Если роды проходят без осложнений, то ребенок с первого дня жизни находится рядом с мамой.

Учреждение, специализирующееся на родах с высокими рисками, полностью укомплектовано современным оборудованием.