Барнаульским полицейским пришлось опросить 200 человек на вокзале, чтобы найти вора

На железнодорожном вокзале Барнаула к транспортным полицейским обратился за помощью 23-летний житель Егорьевского района, у которого похитили ноутбук стоимостью 30 тысяч рублей.
Кража произошла ночью. Стражам порядка пришлось опросить всех находившихся в тот момент на вокзале: сотрудников, провожающих и встречающих, пассажиров, среди которых были не только жители края, но и транзитные пассажиры. Всего были опрошены около 200 человек.
В результате был найден подозреваемый — 44-летний барнаулец, встречавший на вокзале родственника. Подозреваемый заметил, что сидящий рядом парень заснул и не контролирует сумку с ноутбуком, а за ним никто не наблюдает, и похитил гаджет.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Алтайское линейное управление МВД России обращает внимание граждан, что большинство краж личных вещей у пассажиров происходят во время сна по личной невнимательности и призывает пассажиров быть бдительными и следить за сохранностью багажа.
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