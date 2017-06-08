Барнаульским полицейским пришлось опросить 200 человек на вокзале, чтобы найти вора

Кража произошла ночью. Стражам порядка пришлось опросить всех находившихся в тот момент на вокзале: сотрудников, провожающих и встречающих, пассажиров, среди которых были не только жители края, но и транзитные пассажиры. Всего были опрошены около 200 человек.

В результате был найден подозреваемый — 44-летний барнаулец, встречавший на вокзале родственника. Подозреваемый заметил, что сидящий рядом парень заснул и не контролирует сумку с ноутбуком, а за ним никто не наблюдает, и похитил гаджет.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Алтайское линейное управление МВД России обращает внимание граждан, что большинство краж личных вещей у пассажиров происходят во время сна по личной невнимательности и призывает пассажиров быть бдительными и следить за сохранностью багажа.